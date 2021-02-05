Euro
8.50
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,807.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.
logo
Türkiye

Ordu'daki Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla başlatılan "Yelken ve Kano Eğitimi Projesi" kapsamında sporcular, Topçam Baraj Gölü'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Eyüp Elevli   | 05.02.2021
Ordu'daki Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Ordu

Ordu'da yelken ve kano sporcuları, Topçam Baraj Gölü'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak amacıyla başlatılan "Yelken ve Kano Eğitimi Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü üyeleri, kıyı şeridindeki ilçelerin ardından yüksek kesimli ilçelerde de antrenman yapmaya başladı. Sporcular, bu kez antrenmanlarını Melet Irmağı üzerinde kurulu Topçam Baraj Gölü'nde gerçekleştirdi.

Gölün doğal güzellikleriyle buluşan yelken ve kanolar görsel bir şölen sunarken, yöre sakinleri de antrenmanları ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 901 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı İngiltere'de görülen Kovid-19 mutasyonuna karşı etkili
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 467 bini geçti
İngiltere'de otellerde 10 günlük zorunlu karantina uygulaması 15 Şubat'ta başlayacak
İsveç'te Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti

Benzer haberler

Ordu'daki Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Ordu'daki Topçam Barajı yelken ve kanolarla renklendi

Ordu'da 70 yaşındaki kimsesiz vatandaş harabe evden alınıp huzurevine yerleştirildi

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla devrilen Suu Çii kimdir?

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasıyla devrilen Suu Çii kimdir?
Çin, ABD ordusuyla 'yeni bir tarihi başlangıç noktasında' olduklarını açıkladı

Çin, ABD ordusuyla 'yeni bir tarihi başlangıç noktasında' olduklarını açıkladı
Tunus'ta ordu birlikleri Sbitla beldesindeki protestolar nedeniyle sokaklarda konuşlandı

Tunus'ta ordu birlikleri Sbitla beldesindeki protestolar nedeniyle sokaklarda konuşlandı