Euro
6.38
Dolar
5.75
BIST 100
107,689.80
Altın
1,474.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Hayati Akçay   | 04.12.2019
Ordu'da Ceren Özdemir cinayetinin şüphelisi yakalandı

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Zanlı polisi bıçakla yaraladı

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?

Benzer haberler

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Özdemir'in cenazesi toprağa verildi

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Özdemir'in cenazesi toprağa verildi

Üniversite öğrencisi Ceren'in öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

Karadeniz'in menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ordu'da bıçaklı saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Eski buzdolabıyla başladıkları tavukçulukta yılda 200 bin lira kazanıyorlar

Eski buzdolabıyla başladıkları tavukçulukta yılda 200 bin lira kazanıyorlar
Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular son yolculuklarına uğurlandı

Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular son yolculuklarına uğurlandı