Euro
9.98
Dolar
8.27
BIST 100
1,374.00
Altın
1,780.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Önce İnsan Derneğinden Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği, ramazan ayı yardımları kapsamında Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtıp iftar organizasyonu düzenliyor.

Kübra Kara   | 27.04.2021
Önce İnsan Derneğinden Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İstanbul

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında iftar ve sahur yardımları kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında ve Afrika'nın bazı bölgelerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye'de ise her gün 100 kişiye iftar yemeği veriliyor, kumanya paketi dağıtılıyor.

Önce İnsan Derneği Başkanı Nuray Canan Songür, yurt içi ve dışında birçok bölgede faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "Bağışçılarımızın desteği ve gönüllülerimizin gayretleri ile bu mübarek ayda ulaşabildiğimiz kadar çok ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız savaş mağduru, kıtlık, açlık ve yoksullukla mücadele eden insanlara elimizden geldiğince ulaşarak hep birlikte kardeşçe ve ramazanın bereketini paylaşmış olarak bayrama kavuşmaktır." ifadelerini kullandı.

Derneğe bağışlar "onceinsander.org.tr" adresi ya da "212 485 85 57" numaralı telefondan bilgi alınarak banka hesapları yoluyla yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı son günlerde dünya genelinde en üst seviyede
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a ağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi

Benzer haberler

Önce İnsan Derneğinden Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Önce İnsan Derneğinden Türkiye, Suriye ve Afrika'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz

Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz
Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor

Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor

Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti