'Odak noktamız misafir öğrencilerin Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görmeleri'
Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Salimoğlu, "Odak noktamız misafir öğrencilerin ülkemizde yabancı olarak görülmemesi ve mezun olduklarında Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görmelerini sağlamaktır." dedi.
Trabzon/Diyarbakır
Trabzon'da bu yıl Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) olarak 12'ncisi, Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği (KULDER) olarak da 7'ncisi düzenlenecek "Uluslararası Öğrenci Buluşması"nda bir araya gelecek öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerinin turizmini, kültürünü, yöresel kıyafetlerini, lezzetlerini ve oyunlarını tanıtacak.
KULDER Başkanı Ömer Salimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KULDER'in Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle ilgilenen Trabzon merkezli bir dernek olduğunu söyledi.
Din, dil, mezhep ayırt etmeksizin Türkiye'de eğitim gören 183 ülkeden 140 bin misafir öğrencinin hepsini muhatap kabul eden UDEF'in de kurucu üyesi olduklarını aktaran Salimoğlu, şöyle devam etti:
"Çoğunluğu Müslüman olmak üzere Hristiyan, Budist, Şaman birçok misafir öğrenci faaliyetlerimize katılmakta, kendilerine sunduğumuz rehberlik, danışmanlık, sosyal faaliyetler, destek eğitimler, teşkilatlanma, organizasyon gibi hizmetlerden istifade etmektedirler. KULDER olarak odak noktamız Türkiye'ye eğitim için gelen misafir öğrencilerin ülkemizde yabancı olarak görülmemesi, derslerinde başarılı olmaları ve mezun olduklarında Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görmelerini sağlamaktır."
Etkinliğe 103 ülkeden bin 560 öğrencinin katılmasını beklediklerine dikkati çeken Salimoğlu, "Öğrenciler 2 gün boyunca ülke malzemelerinin bulunduğu stantlarda, ülkelerinin turizmini, yöresel yemekleri, oyunları, geleneksel kıyafetleri başta olmak üzere tüm dünyanın güzelliklerini bir arada sunmaya çalışacaklar." dedi.
"Uluslararası öğrenciler son 10 yılda ülkemizi tercih etmeye başladı"
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde de 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri kapsamında program yapıldı.
DÜ Kongre Salonu'nda Yemenli öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, farklı coğrafyalardan gelmiş yüzlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuurunu aşılamaya çalıştıklarını söyledi.
"Ülkemizde 150 bin uluslararası öğrenci var. Uluslararası öğrenciler son 10 yılda ülkemizi tercih etmeye başladı. 2023'te ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısının 350 bin olması hedefleniyor." diyen Bolat, düzenledikleri etkinlikle amaçlarının halkı uluslararası öğrencilerle buluşturmak olduğunu dile getirdi.
DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de hedeflerinin üniversitede yabancı öğrenci sayısını artırmak olduğunu belirterek "Misafir öğrenci sayısını artırdığımızda hem üniversitemizin eğitimine katkı sunacak hem de kentimiz ve bölgemizi tanıtmış olacağız. İki yıl önce misafir sayımız 51 iken bugün 460 öğrencimiz var." diye konuştu.
Daha sonra programda, yabancı öğrenciler şiir okudu, türkü söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.