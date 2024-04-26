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Yaşam

Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele devam ediyor

Trabzon'da kar nedeniyle kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yapılıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Trabzon'da yayla yollarında karla mücadele devam ediyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaylalara göç dönemi yaklaştı.

Göç sırasında olumsuzluk yaşanmaması için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli 50 personel, 25 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, karla mücadelenin yanı sıra kışın hasar oluşan yolların tespiti ve onarılması için de çaba harcıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yayla göçü sürecinde herkesin sorunsuz şekilde seyahat edebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Yolların ulaşıma açılmasının önemli olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bazı vatandaşlar hayvan sürüleriyle, bazıları bahçesinde ekim yapmak, bazıları da kışın hasar gören evlerini onarmak için yaylaya çıkacak. Vatandaşlarımızın yayla ve obalara ulaşımını sağlamak için yolları açmamız gerekiyor. Yayla göçü sürecinde vatandaşlar her türlü desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu doğrultuda, belediye ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerdeki yollarımızı açık tutmak ve ulaşım güvenliğini sağlamak için mücadelemiz devam edecek."

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