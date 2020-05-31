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Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran'da yeniden açılacak müze ve ören yerlerini dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldı.

Sefa Şahin   | 31.05.2020
Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, müze ve ören yerlerinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin video yayınladı.

Videoda, temasa açık tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiği müze ve ören yerlerinde, giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildi.

Yeni dönemde ziyaretçiler, ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişiler tarafından uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul edilecek.

Temassız bilet sistemi uygulanacak

Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müze ve ören yerlerinde, personel de maske ve eldivenle hizmet verecek.

Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmelerini sağlayan Bakanlık, "www.muze.gov.tr" internet adresine karekod ile ulaşılıp "e-bilet" ve "Müzekart" alımına imkan tanıyacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri, özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştirecek.

Sesli rehberler ise "Müzelerin Sesi" uygulamasıyla ziyaretçilerin cep telefonlarından kullanılabilecek.

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