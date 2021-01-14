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Murat Dağı Termal Kayak Merkezi artan kar kalınlığıyla sezona hazır hale geldi

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla kış sporları yapılabilecek duruma geldi.

Ergün Caran   | 14.01.2021
Murat Dağı Termal Kayak Merkezi artan kar kalınlığıyla sezona hazır hale geldi Fotoğraf: Ergün Caran/AA

Kütahya

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi artan kar kalınlığıyla sezona hazır hale geldi

Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla kış sporları yapılabilecek duruma geldi. ( Ergün Caran - Anadolu Ajansı )

Kütahya'da, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine, Murat Dağı'nın kar yağışıyla beyaz örtüye büründüğünü belirterek, "İlçe merkezimize 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan termal kaynaklarıyla kayak sezonuna hazır. Salgın sürecinde tedbirler alarak tesislerimizi misafirlerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Akçadurak, kayak merkezinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığına işaret ederek, kış sporu tutkunlarının bölgeye gelebileceklerini söyledi.

Dört mevsim ziyaretçilere doğanın tüm güzelliklerini sunan Murat Dağı'nın, pandemi sürecinde bunalan vatandaşların rahat nefes alabileceği bir yer olduğuna işaret eden Akçadurak, hem termal sıcak su hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

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