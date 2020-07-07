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Türkiye

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen ve Akpınar'ın konuk oldukları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle 4 yıl sekizer aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Filiz Kınık Öz   | 07.07.2020
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava

İstanbul

Oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, konuk oldukları bir televizyon programında yaptıkları konuşmada, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de yayınlanan programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar Gezen ve Akpınar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan 'Halk Arenası' adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Gezen ve Akpınar hakkındaki haftada bir gün en yakın polis merkezinde imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde verilen adli kontrol kararı, savcılığın kararıyla kaldırılmıştı.

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