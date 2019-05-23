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Muhabirimiz Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Tuğba Yardımcı   | 23.05.2019
Muhabirimiz Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı

Bayburt

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

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