Muhabirimiz Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Bayburt
Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
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