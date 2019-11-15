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Muğla'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın heykeli yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Neslican Tay'ın heykeli dikildi.

Ali Ballı   | 15.11.2019
Muğla'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın heykeli yapıldı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Bodrum Metalart Sanat Atölyesi sanatçıları Mustafa, Kadir ve Mehmet İşeri tarafından Neslican Tay'ın yapılan heykeli, Bodrum Belediyesine hediye edildi.

Çelikten heykel, belediye bahçesine yerleştirildi. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmalarından dolayı sanatçılara teşekkür etti.

Neslican Tay'ın umut ve azim dolu yaşam mücadelesinin milyonlarca insana ve özellikle de kanser hastalarına ilham olduğunu belirten Aras, "Anısıyla hayata tutunan her can için minnettar olacağız, onu asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

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