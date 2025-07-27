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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından suyun caddeye akması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Ballı  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

Muğla

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

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Patlamanın ardından su caddeye boşaldı. İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, patlamanın ardından tazyikli suyun caddeyi kaplayarak sitelere dolduğu görülüyor.

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