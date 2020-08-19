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Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili yetkililer harekete geçti

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili, su altından ve üstünden incelemede bulunuldu.

Ali Ballı   | 19.08.2020
Muğla'da deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili yetkililer harekete geçti

Muğla

Milas Kaymakamlığının koordinesinde, Pina Yarımadası'ndaki oteller bölgesinde gerçekleştirilen incelemeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile dalgıçlar katıldı.

Sabah erken saatlerde başlayan inceleme çalışmaları kapsamında, su altı kameralarıyla tespitler gerçekleştirildi. Deniz tabanındaki beton duvarlar ve bariyerler anbean su altı kamerasınca görüntülendi. Detaylı çalışmaların ardından incelemeler sona erdi.

Ekiplerin, duvarları ören oteller hakkında gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulayacakları öğrenildi.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekilmesiyle ilgili ihbarlar üzerine geçtiğimiz günlerde, Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yapmış, su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlenmişti.

İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemelerde bulunarak araştırma yapmış, konuyla ilgili Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce de Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenilmişti.

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