MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümüne özel paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehit ve gazileri andı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehit ve gazileri andı.
Afrin’e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekâtı’nın 2’nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/1mXCAKRMaw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Ocak 2020
Bakanlık, Twitter hesabından, Türkiye'nin 20 Ocak 2018'de Afrin'i terörden arındırmak için başlattığı harekatın yıl dönümüne özel paylaşım yaptı.
"Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Yeşerdi, serpildi destan oldu Zeytin Dalı" yazısı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Türk bayraklı çocukların bulunduğu bir görsel de kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.