Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan'da şehit edilenler için Fatih Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
logo
Türkiye

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın balistik füzelerle vurduğu Azerbaycan'ın Gence kentindeki saldırısına, katledilen bebeklerin fotoğraflarıyla tepki gösterdi.

Ömer Olcay   | 17.10.2020
MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından saldırıda hayatını kaybeden kefene sarılmış bebeğin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, farklı dilleri konuşan, farklı coğrafyalarda yaşayan insanlara çağrıda bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Bu minik bebek, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi. Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter. Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycan halkı 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor. 30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun! Biz susmayacağız!"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi
İtalya ve Malta'da Kovid-19 vakalarında hızlı artış devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1723 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi
Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Cikotic Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

MSB'den, sivillere saldıran Ermenistan'a katledilen bebek fotoğraflarıyla tepki

Almanya ve İsviçre'de Azerbaycan’a destek gösterisi düzenlendi

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin 'üzüntü' açıklaması

AB'den Ermenistan'ın Gence saldırısına ilişkin 'üzüntü' açıklaması
Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi

Amerikan basını Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını görmezden geldi

Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi

Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi