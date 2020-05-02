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Türkiye

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki birliklerimiz mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 02.05.2020
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki birliklerimiz mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde görev yapan birliklerimizde Covid-19'la mücadele kapsamında hijyenik şartları sağlamak maksadıyla mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanılıyor." ifadesine yer verildi.

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