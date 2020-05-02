MSB: Suriye'nin kuzeyindeki birliklerimiz mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde görevli birliklerde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında mobil banyo ve tuvalet ünitelerinin kullanıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde görev yapan birliklerimizde Covid-19'la mücadele kapsamında hijyenik şartları sağlamak maksadıyla mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanılıyor." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.