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MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 12.06.2021
MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi.

Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

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