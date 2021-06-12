MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan muharip ve destek uçaklarımız eğitim görevi icra etti. #MSB #TSK pic.twitter.com/1ZPidQ8RkE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2021
Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.