MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.