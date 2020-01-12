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MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 12.01.2020
MSB: Metina bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Metina bölgesindeki 2 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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