MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 3 Nisan 2024'te başlamış olup, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.