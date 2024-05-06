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Eğitim

MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

İsmet Karakaş  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs'a kadar yapılabilecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri 3 Nisan 2024'te başlamış olup, 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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