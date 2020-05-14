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MSB: İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.

Kemal Karadağ   | 14.05.2020
MSB: İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 11'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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