İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.