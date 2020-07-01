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İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 01.07.2020
İdlib'de 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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