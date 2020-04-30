Euro
7.59
Dolar
6.98
BIST 100
101,720.50
Altın
1,716.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı" Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Dünya

İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Enes Kaplan   | 30.04.2020
İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı belirtildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FAO Kıdemli Politika Uzmanı Broca'dan Türkiye'ye 'Kovid-19 tedbirleri' övgüsü
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
Aile ve Çalışma Bakanlığının Kovid-19 sürecinde psikososyal desteği sürüyor
Salgın sonrası iş dünyasında değişim beklentisi
Her yıl dolup taşan Mevlana Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

Benzer haberler

İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı

Türkiye'den Güney Afrika'ya tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığından Kut'ül Amare Zaferi paylaşımı

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti

Mehmetçik, PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti
Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan anti-tank mayını imha edildi
MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı