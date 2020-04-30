İdlib'deki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki mutabakat çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7. Türk-Rus birleşik kara devriyesinin yapıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.