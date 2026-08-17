Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine hazırlanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanda hazırlıklar sürüyor.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları 23-25 Ağustos tarihlerinde 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da bulunduğu 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Fotoğraf : Şener Toktaş/AA

Selçuklu motifleriyle süslenen Han Otağı ve 50 tematik çadırın kurulduğu alanda yürütülen çalışmalarla ziyaretçilere hem Selçuklu ruhu hem de şanlı zaferin coşkusu yaşatılacak.

Millet bahçesinde atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, at binme, ok atma, güreş alanları, el sanatları çarşısı, ok ve yay atölyesi, yöresel ürün stantları ve çocuk oyun alanları tarihi zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin katılmasının beklendiği etkinliklerde, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün yanı sıra helikopterlerin de Ahlat semalarında gösteri uçuşu yapması planlanıyor.

"Çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, bakanları, devlet erkanını ve binlerce kişiyi misafir edeceklerini söyledi.

Ahlat'taki şenliklerin her yıl büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Ahlat şenliklerimizin hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdik. Güvenlik tedbirleri ve faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde güzel etkinlikleri hep birlikte coşkuyla gerçekleştireceğiz. Burada atlı sporlar ve okçuluk yarışmaları yapılıyor, çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. 50 çadırımızda bakanlıklarımız, güvenlik güçlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız birçok alanda faaliyetlerini sergiliyor. Bu coşkuyu bütün bir bölgeye yayacak şekilde etkinliklerimiz bu yıl da devam edecek."

Geçen yıllardan edindikleri tecrübelerle bu yılki etkinliklere daha iyi hazırlanmaya gayret ettiklerini ve herkesin seferber olduğunu belirten Karakaya, Valiliğin koordinasyonunda Okçular Vakfının faaliyetlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Alandaki çadırlarda önemli etkinlikler ve tanıtımların yapılacağını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın heyecanla beklediği faaliyetlere yaklaşık 10 gün kaldı. Kubbet-ül İslam şehrimiz Ahlat'a Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve bakanlarımızın teşrifi bölgemiz ve ilimiz için ayrı bir değer ve gurur vesilesi. Vatandaşlarımızın bu büyük buluşmada yer alması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ecdat diyarı bu güzel topraklara yakışır şekilde şenlik düzenleyeceğiz."

"Burada ecdadımızın, Selçuklu'nun ruhu halen canlı"

Alanda Han Çadırı'nın dışında 50 tematik çadırın bulunduğunu anlatan Karakaya, bu çadırlarda çevre illerin valiliklerinin, bakanlıkların, büyükşehir belediyelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtım faaliyetlerini gerçekleştireceğini dile getirdi.

Ahlat'taki etkinliklerin şölen havasında olacağını belirten Karakaya, "Her yıl olduğu gibi bu sene de etkinlikleri daha ileri seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Atçılık ve okçuluk faaliyetlerinin yapılacağı alanda bu yıl kökbörü finallerini de gerçekleştireceğiz. Okçuluk etkinliklerinin de kutlamalara apayrı bir heyecan katacağını düşünüyorum." dedi.

Ahlat'ın Anadolu'ya ilk adım atılan topraklar olduğunu vurgulayan Karakaya, "Selçuklu Meydan Mezarlığı Ahlat ilçemizde. Ahlat, Kubbet-ül İslam şehrimiz yani zamanın en büyük İslam şehirlerinden biri. Burada ecdadımızın, Selçuklu'nun ruhu halen canlı. Burası devletimizin bekası, milletimizin birliği noktasında ciddi bir simgesel değere sahip. Şenlikler de bu vurguyu ortaya koyacak. Bu güzel toprakları bizlere vatan olarak armağan eden ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Onlara layık şekilde etkinliklerimizi düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve helikopter gösterilerinin olacağını ifade eden Karakaya, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızın ilgisini çekecek ve gurur duyacakları birçok gösteri olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın ve Emniyetimizin birimlerinin yeni teknolojik silahları sergilediği stantlar olacak. Ecdat diyarı bu topraklarda düzenlenecek şenliklere vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu gururu ve onuru birlikte yaşayalım." diye konuştu.