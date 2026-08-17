"11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 23 Ağustos'a kadar okurları ağırlayacak Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 23 Ağustos'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği işbirliğiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan fuarda, binlerce Arapça kitap ziyaretçilerin istifadesine sunuldu.

Fuarın Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda bu yıl ilki düzenlenen "onur konuğu ülke" bölümünde Suriye'nin yer aldığını söyledi.

Suriye'den birçok yayıncının fuara katıldığını belirten Ağırakça, "Ülkeler arasında asıl iş birliğinin kültürde olduğuna inanıyoruz çünkü kültürde ve eğitimde kurulacak iş birliklerinin daha kalıcı olacağını düşünüyoruz. Fuara da Suriye'den çok büyük bir heyet katıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Ağırakça, fuarın bu yılki "Hikayemiz Devam Ediyor" sloganına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hikayemiz devam ediyor ve gerçekten fuarda ciddi bir kalabalık var. Sadece Türkiye'de yaşayan Arap kitlesi değil, Arapçaya ilgi duyan Türkler, Orta Asya'dan, Balkanlar'dan birçok yerden fuara gelen var. İstanbul sadece Türkçenin değil aslında Arapçanın da bir merkezi çünkü bu anlamda tarihten gelen bir geleneğimiz var. Osmanlı medreselerimiz ve yetiştirdiğimiz ulemamız var. Yani İstanbul, Arap dünyası için de ciddi bir odak noktası."

"Bir kültür buluşması"

Türk edebiyatından Arapçaya çevrilen eserler için ayrı bir stant hazırladıklarına işaret eden Ağırakça, "Türk edebiyatından Arapçaya çevrilmiş bütün eserleri bir başlık altında topladık. Stantta Türk yazarları konuk ediyoruz. Arap misafirlerimiz, kitaplarını okuduğu yazarlarla resim çektirmek istiyor. Bu bizim için çok kıymetli bir şey." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ağırakça, bunun bir kitap fuarının ötesinde kültür buluşması olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yani dünyadaki ya da Türkiye'deki kitap fuarlarından ayrışan noktası, bir kültür buluşması. Yaklaşık yüzü aşkın seminer var, el sanatları bölümümüz var. İslam dünyasından, Arap dünyasından önemli edebiyatçılar var. Kuveytli genç edebiyatçı, Uluslararası Arapça Roman Ödülü'nü almış Suud el-Senusi bu sene aramızda. Gençlerin özellikle çok sevdiği bir yazar. Eserleri dünyanın birçok diline Arapçadan çevrilmiş. Bunun dışında atölye çalışmalarımız var. Akademiyi de buraya çekiyoruz. Özellikle tercümanlık bölümü öğrencileriyle burada bir gün boyunca Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye bir atölye çalışmamız olacak. Yine telif anlaşmalarımız var. Copyright Corner'ımızda B2B görüşmelerimiz olacak. Arap dünyasından yayıncılarla Türkiye'deki yayıncıların arasında karşılıklı telif alışverişi gerçekleşecek."

Fuardaki "Altın Harfler" sergisinde farklı coğrafyalardan hat sanatıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim'lerin ziyaretçilerle buluştuğunu belirten Ağırakça, Filistinlilerin de bu sene fuarda birçok stant açtığını aktardı.

Ağırakça, fuarın çok büyük zorluklarla yapıldığına işaret ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın fuara destekleri var ama Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla yerel yönetimlerin de fuara daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu anlamda gerçekten 'sivil' bir fuar yapıyoruz." dedi.

"Fuardaki Suriyeli yayınevi sayısı arttı"

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Dr. Mehdi Al Jumaili ise Suriye'nin fuara onur konuğu olarak katılmasının, ülkenin Arap dünyası ve uluslararası toplumdaki kültürel hayata yeniden etkin şekilde dahil olması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Al Jumaili, Suriye'nin tarih boyunca medeniyetlerin çıkış noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, ülkenin sahip olduğu kültürel birikimi kitap fuarları ve diğer kültürel etkinlikler aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerine taşımayı amaçladığını söyledi.

Suriye'nin yeniden kültürel hayata etkin şekilde katılmaya başlamasıyla fuardaki Suriyeli yayınevi sayısının da arttığını kaydeden Al Jumaili, "Fuara katılan çok sayıda Suriyeli yayınevi var. İnşallah gelecek katılımlarda bu yayınevlerinin fuara katılımının daha da artmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf : Saffet Azak/AA

Dr. Al Jumaili, Suriye'nin Arap dünyası dışındaki bir ülkede düzenlenen fuara katılımının iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesi açısından da önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Ortak kültürel mirasın iki halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu dile getiren Al Jumaili, "Bugün Arap dünyasının dışında, bu fuara katılımımız iki halk arasındaki ortak kültürleri güçlendirmek için büyük bir motivasyonu temsil ediyor." diye konuştu.

Fuar, 23 Ağustos'a kadar 10.00-21.00 saatlerinde ücretsiz gezilebilecek.