Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2 bin 325 kişinin hayatını kaybettiği son Ebola salgını, daha öncekiler arasında en ölümcülü olarak kayıtlara geçti.

KDC'de 2 bin 325 kişinin yaşamını yitirdiği son Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcülü oldu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2 bin 325 kişinin hayatını kaybettiği son Ebola salgını, daha öncekiler arasında en ölümcülü olarak kayıtlara geçti.

KDC Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 945 doğrulanmış vaka tespit edildi.

Toplam 2 bin 325 kişinin hayatını kaybettiği salgında ölüm oranı yüzde 47 olarak kaydedildi.

Mevcut can kaybı, ülkenin doğusunda 2018-2020'de 2 bin 299 kişinin yaşamını yitirdiği Ebola salgınını geride bıraktı.

15 Mayıs'ta resmen ilan edilen ve Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo ve Bas-Uele olmak üzere 6 eyaletin 55 bölgesine yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bu salgının öncekilerden daha hızlı yayıldığını belirtmişti.

Ghebreyesus, bu yayılım hızının sürmesi halinde salgının, 2014-2017 döneminde Batı Afrika'da 28 binden fazla kişinin enfekte olduğu tarihin en büyük Ebola salgınını aşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.