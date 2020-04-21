İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.