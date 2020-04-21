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Dünya

İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 21.04.2020
İdlib'deki M4 kara yolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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