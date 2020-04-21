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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 yasaklarından etkilenen Virgin Australia kayyıma devredildi

Avustralya’da Kovid-19'un yayılmasına karşı uygulanan seyahat yasakları nedeniyle tüm uçuşları durma noktasına gelen ülkenin ikinci büyük hava yolu şirketi Virgin Australia'ya kayyım atandı.

Recep Şakar   | 21.04.2020
Kovid-19 yasaklarından etkilenen Virgin Australia kayyıma devredildi

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Virgin Australia Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen ay uygulamaya konulan seyahat yasaklarının da etkisiyle finansal krize giren şirket, borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla kayyıma devredildi.

Kayyım olarak Deloitte adlı danışmanlık şirketinden dört kişinin atandığını açıklayan Virgin Australia CEO'su Paul Scurrah, "Bugünkü kararımız bir taraftan Kovid-19 nedeniyle oluşan krizle mücadele ederken diğer yandan Virgin Australia Group'un geleceğini güvence altına almakla ilgili. Avustralya'nın ikinci bir hava yoluna ihtiyacı var ve uçmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 bini doğrudan, 5 bini ise bağlantılı işlerde çalışanı bulunan şirketi devralan kayyımların, firmanın borçlarını yeniden yapılandırmaları ve şirkete alıcı bulmaya çalışmaları bekleniyor.

Firmanın tarifeli yurt içi ve yurt dışı uçuşlarına devam edeceğini hatırlatan kayyımlardan Vaughan Strawbridge, ‘‘işçi çıkartma’’ gibi bir planlarının bulunmadığını söyledi.

Avustralya hükümetinin kurtarma planı yok

Geçtiğimiz günlerde federal hükümete yaptığı 1,4 milyar dolar kredi başvurusu geri çevrilen şirketin kurtarılması için Avustralya hükümetinin devreye girmeyeceği açıklandı.

Hükümetin hava yolu şirketini kurtarma planı yapmadığını belirten Hazine Bakanı Josh Frydenberg, ‘‘Hükümet, beş büyük zengin yabancı hissedarın yüzde 90’nına sahip olduğu hava yolu şirketini kurtarmayacak.’’ dedi.

Maliye Bakanı Mathias Cormann da Avustralya’da iki hava yolu şirketi istediklerini vurgulayarak, kayyımların sürdürülebilir bir özel sektör çözümü bulacağına inandığını belirtti.

Virgin Australia’nın çekilmesi tekelleşme getirir

Qantas ile rekabet halindeki Virgin Australia’nın iç hatlardan çekilmesi durumunda tekelleşme oluşacağını dile getiren tüketici grupları, bilet fiyatlarının uygun kalabilmesi için şirketin bir an önce piyasaya dönmesi gerektiğini dile getiriyor.

Uzun vadeli 5 milyar Avustralya doları (3,17 milyar ABD doları) borcu bulunan şirketin ortakları arasında, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur Havayolları, Çin şirketi HNA Group ve Sir Richard Branson's Group da dahil olmak üzere bir dizi kuruluş bulunuyor.

Avustralya’da 130 uçakla 41 noktaya yolcu taşıyan ve iç hatlarda yüzde 31 payı bulunan Virgin, iç pazarın yaklaşık yüzde 58'ini kontrol eden Qantas’ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Virgin Australia, kısıtlamalardan önce Yeni Zelanda, Tokyo, Bali, Fiji ve Los Angeles’a uçuyordu.

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