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Dünya

İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiği bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 07.05.2020
İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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