İdlib'de 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
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TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EUDNrtgtxD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2020