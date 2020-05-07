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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 arttı

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi.

Ahmet Dursun   | 07.05.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 arttı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 728'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 744 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 544 bin 702 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

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