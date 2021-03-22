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Dünya

Güney Afrika, mutasyonlu virüse karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanmadığı AstraZeneca aşılarını sattı

Güney Afrika, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanamadığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattığını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 22.03.2021
Güney Afrika, mutasyonlu virüse karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanmadığı AstraZeneca aşılarını sattı

Johannesburg

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, kullanılmayan aşıların Afrika ülkelerine satışının tamamlandığını açıkladı.

Halihazırda 9 ülkeye aşıların gönderildiğini belirten Mkhize, 5 ülkeye de bu hafta aşıların yollanacağını kaydetti.

Güney Afrika, "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle Johnson & Johnson şirketinin aşılarını kullanmaya başlamıştı.

Şimdiye kadar 180 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 550 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 52 bini aştı.

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