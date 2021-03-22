Güney Afrika, mutasyonlu virüse karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanmadığı AstraZeneca aşılarını sattı
Güney Afrika, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle kullanamadığı 1 milyon doz AstraZeneca aşısını sattığını duyurdu.
Johannesburg
Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, kullanılmayan aşıların Afrika ülkelerine satışının tamamlandığını açıkladı.
Halihazırda 9 ülkeye aşıların gönderildiğini belirten Mkhize, 5 ülkeye de bu hafta aşıların yollanacağını kaydetti.
Güney Afrika, "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle Johnson & Johnson şirketinin aşılarını kullanmaya başlamıştı.
Şimdiye kadar 180 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 550 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 52 bini aştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.