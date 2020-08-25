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İçişler Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor
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İdlib'de 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında patlama meydana geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 25.08.2020
İdlib'de 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında patlama meydana geldi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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