İdlib'de 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında patlama meydana geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.
Ankara
Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020
MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.