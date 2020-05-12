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Dünya

İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 12.05.2020
İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.

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