İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QY7KJh2A1M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020