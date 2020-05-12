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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
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Dünya

TİKA'dan Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

TİKA, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Tevfik Durul   | 12.05.2020
TİKA'dan Pakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Pencap bölgesinin Muzzaffargarh şehrindeki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’ne toplam 12 bin 500 parçadan oluşan, cerrahi maske, KN95 tipi maske, Kovid-19 test kiti ve dezenfektan temin edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Javed İrfan, Tükiye’ye yardımları için teşekkürlerini ileterek, ihtiyaç halinde her zaman Pakistan halkının yardımına koşan TİKA’ya da şükranlarını sundu.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Pakistan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nin, bu destek sayesinde salgınla mücadelede ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.

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