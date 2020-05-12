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Dünya

Pentagon’dan Türkiye’nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin "İ Sınıfı" fırkateynlerde kullanmak üzere verdiği siparişlerin de dahil olduğu MK-41 tipi Dikey Fırlatma Sistemleri (VLS) için BAE Sistemleri Şirketi ile sözleşme imzaladı.

Kasım İleri   | 12.05.2020
Pentagon’dan Türkiye’nin siparişlerini de kapsayan fırlatma sistemi kontratı

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin "İ Sınıfı" fırkateynlerde kullanmak üzere verdiği siparişlerin de dahil olduğu MK-41 tipi Dikey Fırlatma Sistemleri (VLS) için BAE Sistemleri Şirketi ile 42 milyon 842 bin 169 dolarlık sözleşme imzaladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, yaklaşık 43 milyon dolarlık kontratın yüzde 68’inin ABD donanması, yüzde 11’inin Japonya, yüzde 6’şarının Avustralya, Norveç ve Hollanda ve yüzde 3’ünün Türkiye’ye ait olduğu ifade edildi.

Füzelerin nakli ve fırlatmasında kullanılan MK sistemlerinden kaç adet üretileceği belirtilmezken, üretimin Temmuz 2023’te tamamlanacağı belirtildi.

MK sistemlerinin tasarımı, savunma şirketi Lockheed Martin’e ait.

MK-41 Dikey Fırlatma Sistemleri ile teçhizatlı "İ Sınıfı" fırkateynler eşlik ettikleri gemilere orta irtifa hava savunma kabiliyeti sağlayacak.

Deniz Kuvvetlerinin "İstif Sınıfı" olarak da bilinen ilk "İ Sınıfı" fırkateyni olacak TCG İstanbul'da MK-41 fırlatma sistemleri kullanılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "İ Sınıfı" fırkateynlerin tasarım faaliyetlerini, Ada Sınıfı Korvet dizaynını baz alarak 2 yılda tamamlamıştı.

Türkiye aynı zamanda yerli ve milli dikey fırlatma sistemleri geliştiriyor.

Projesi devam eden "İ Sınıfı" TCG İzmir (F-516), TCG İzmit (F-517) ve TCG İçel (F-518) fırkateynlerinde yerli ve milli hava savunma sistemlerinin kullanılacağı belirtiliyor.

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