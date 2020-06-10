MSB: İdlib'de 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.
Within the framework of TUR-RF Agreement/Protocol, the 16th TUR-RF Combined Land Patrol on M-4 Highway in Idlib was conducted with the participation of land and air elements.https://t.co/H0C2FjgvPB https://t.co/5JbcuPjrC4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 16'ncı Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.