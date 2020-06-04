MSB: Tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçak Nijer'e indi
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın Nijer'e iniş yaptığını bildirdi.
Nijer’e inen uçağımızı Nijer İnsani Yardım Bakanı Laouan Magagi ve Büyükelçimiz Mustafa Türker Arı karşıladı. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou’ya hitaben yazdığı mektup da yetkililere teslim edildi. pic.twitter.com/gjLEZUY3B8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, tıbbi yardım malzemesi taşıyan TSK'ye ait uçağın, Nijer İnsani Yardım Bakanı Laouan Magagi ve Türkiye'nin Nijer Büyükelçisi Mustafa Türker Arı tarafından karşılandığı belirtildi.
Uçağın karşılanmasına ilişkin görüntülerin de yer aldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nijer Devlet Başkanı Mahamadou Issoufou'ya hitaben yazdığı mektubun da yetkililere teslim edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.