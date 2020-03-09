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MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü

Selma Kasap   | 09.03.2020
MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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