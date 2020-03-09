MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.
Herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.