MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde evin girişine tuzaklanan EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanan ve anti tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcının (EYP), etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin, sivilleri hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Barış Pınarı bölgesinde eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce, masum sivilleri hedef alarak, bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, EOD Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/X2nXbxWFZU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2020
Açıklamada, "Bir evin girişine uzaktan kumandalı şekilde tuzaklanmış anti tank mayınından oluşan EYP, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.