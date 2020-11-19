Euro
8.98
Dolar
7.58
BIST 100
1,313.02
Altın
1,862.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM heyetini kabul etti
logo
Türkiye

Minderin 'altın adamı' Reşit Karabacak Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden güreş camiasının önemli isimlerinden Reşit Karabacak, Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı.

Sergen Sezgin   | 19.11.2020
Minderin 'altın adamı' Reşit Karabacak Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Minderin "altın adamı" olarak hafızalara yer edinen Reşit Karabacak için Dikkaldırım Mihraplı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, siyasetçiler, il protokolü, spor camiasından önemli isimler ve Reşit Karabacak'ın akrabaları saf tuttu.

Namazın ardından Karabacak'ın naaşı, defnedileceği Derekızık Mahallesi Mezarlığı'na götürülmek üzere katılımcıların omzunda cenaze aracına taşındı.


Hamza Yerlikaya: "Sözün bittiği yer"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, cenaze namazının ardından basın mensuplarına, üzgün olduğunu dile getirdi.

Önemli bir değeri kaybettiklerini belirten Yerlikaya, "Başımız sağ olsun. Reşit hocamız ülkemize büyük hizmetler verdi. Bayrağımızı göndere çekti, İstiklal Marşı'mızı okuttu. Allah rahmet eylesin, iyi insandı. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimize komşu olsun. Sözün bittiği yer." ifadelerini kullandı.

Reşit Karabacak

Türk güreşinin önemli isimlerinden Reşit Karabacak, güreşe 19 yaşında İzmir'de başladı.

Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin iftihar kaynağı oldu.

Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.

Bir süre önce Kovid-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan 66 yaşındaki Karabacak, Bursa Şehir Hastanesinde vefat etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 501 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 256 bini geçti
DSÖ'ye göre Kovid-19 salgını Avrupa'da her 17 saniyede bir can alıyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli Kovid-19 aşısı bulma noktasında ülke olarak adayız

Benzer haberler

AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplandı

AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplandı

Brexit müzakerelerine Kovid-19 nedeniyle zorunlu ara

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 501 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 542 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Minderin 'altın adamı' Reşit Karabacak Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı

Minderin 'altın adamı' Reşit Karabacak Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı