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Milli Savunma Bakanı Akar: Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak." dedi.

Aylin Dal   | 15.05.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor

Ankara

Milli Savunma Bakanı Akar, şu ana kadar operasyon bölgelerinde Kovid-19 vakası görülmediğini bildirdi.

Akar, "31 Mayıs'tan itibaren terhisler, 5 Haziran'dan itibaren celplerin başlamasını planlıyoruz. 20 Haziran'dan itibaren bedelli celpleri başlayacak. 5 Haziran'dan itibaren celbi yapılacak gençlerimizin hepsi teste tabi tutulacak. Sonuç belirlendikten sonra birliklerine sevk edilecekler." dedi.

Bakan Akar, terörle mücadelede 1 Ocak'tan bugüne kadar 1393 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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