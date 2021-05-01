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Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Özcan Yıldırım   | 01.05.2021
Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Bakan Akar'a ziyareti kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor.

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