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TBMM Başkanı Şentop, Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Bağdat’ta.
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Milli Savunma Bakanı Akar, helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi" dedi.

İsmail Şen   | 05.03.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, helikopter kazasında yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi

Elazığ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."



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