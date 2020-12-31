Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.
İstanbul
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.
Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.
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