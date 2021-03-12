Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Zor dönemleri atlatıp daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız." dedi.
Zonguldak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız. Her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız." dedi.
Bakan Selçuk, "Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konularda elimizden gelen çabayı tüm öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.
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