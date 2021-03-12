Euro
9.06
Dolar
7.60
BIST 100
1,558.17
Altın
1,702.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Zor dönemleri atlatıp daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız." dedi.

Ömer Faruk Şimşek   | 12.03.2021
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Zor dönemleri atlatıp daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız

Zonguldak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız. Her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız." dedi.

Bakan Selçuk, "Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konularda elimizden gelen çabayı tüm öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'na koronavirüs nedeniyle hüzünlü giriyor
ABD Başkanı Biden: 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Benzer haberler

'Zor dönemleri atlatıp daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız'

'Zor dönemleri atlatıp daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız'

'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek

MEB özel eğitim sınıfı ve okullara 1500 materyal seti gönderiyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hepimiz için en ideali kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Hepimiz için en ideali kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir
Bakan Selçuk: Okullarımızı çok daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.

Bakan Selçuk: Okullarımızı çok daha güvenilir hale getirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz.
Bakan Selçuk: Şehirlerimizin alacağı mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak

Bakan Selçuk: Şehirlerimizin alacağı mesafeye göre okulların durumunda değişkenlik olacak