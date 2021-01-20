Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı
Bölgedeki dik yamaçlar için çığ uyarısında bulunulurken, vatandaşlar muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya davet edildi.
Ankara
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu yamaçlarda çığ riski bulunduğu ifade edilerek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.