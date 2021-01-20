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Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Bölgedeki dik yamaçlar için çığ uyarısında bulunulurken, vatandaşlar muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya davet edildi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.01.2021
Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Ankara

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlar için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu yamaçlarda çığ riski bulunduğu ifade edilerek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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