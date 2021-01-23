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Mersin'de ahıra giren 2 pitbull koyun ve kuzuları telef etti

Mersin'in Erdemli ilçesinde ahıra giren 2 pitbull cinsi köpek, 4 koyun ile 2 kuzuyu telef etti, 21 koyunu yaraladı.

Derviş Çömez   | 23.01.2021
Mersin'de ahıra giren 2 pitbull koyun ve kuzuları telef etti

Mersin

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Koyuncu Mahallesi'nde iki pitbull cinsi köpek, Cemal Gürül'e ait ahıra girerek koyun ve kuzulara saldırdı. Köpekler, ahırdaki 4 koyun ile 2 kuzuyu telef etti, 21 koyunu da çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine gelen yetkililer, yerini tespit ettikleri 2 pitbullu veteriner yardımıyla yakalayarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koyunların sahibi Cemal Gürül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede çalıştığı esnada çocukların haber vermesiyle olayı öğrendiğini söyledi.

Ahıra geldiğinde 2 kuzu ile 4 koyunun telef olduğunu ve 21'nin de yaralandığını gördüğünü anlatan Gürül, köpeklerin sahibinin bulunarak gerekli cezanın verilmesini istedi.

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