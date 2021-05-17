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Mercan ve Munzur dağlarındaki atlar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle köylüler tarafından Munzur ve Mercan dağlarındaki yaylalara salınan atlar ile yılkı atları, yeşilin tonlarına bürünen doğada dikkati çekiyor.

Sidar Can Eren   | 17.05.2021
Mercan ve Munzur dağlarındaki atlar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor Fotoğraf: Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı

Tunceli

Mercan ve Munzur dağlarındaki atlar doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle köylüler tarafından Munzur ve Mercan dağlarındaki yaylalara salınan atlar ile bölgede yaşayan yılkı atları, yeşilin tonlarına bürünen doğada dikkati çekiyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )

Munzur Vadisi Milli Parkı, Havaçor Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Buzul Gölleri ve Kepır Yaylası'nın bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, her mevsim çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Doğal güzellikleriyle misafirlerini cezbeden ilçe, yaban hayatı çeşitliliğiyle de öne çıkıyor.

İlçede hayvancılıkla uğraşan göçerler ve köylülerin yazın yaylalarda kullandığı atlar, çetin kışı ahırlarda geçirdikten sonra daha iyi beslenmeleri için 3 bin rakımlı Munzur ve Mercan dağlarının eteğindeki yaylalara bırakılıyor.

Otlakların ve su kaynaklarının zengin olduğu Eşek Meydanı, Şahverdi ve Işıkvuran yaylalarında yaşamlarını sürdüren atlar, doğa tutkunları tarafından merakla izleniyor. Atların arasında, yılkı atları da bulunuyor.

Yaylalarda dünyaya gelen taylar da yetişkin atların korumasında günlerini geçiriyor, annelerinden süt emerek besleniyor.

"Ovacık, çok sayıda doğaseverin uğrak yeri oluyor"

Doğa tutkunu Caner Yalvaç, AA muhabirine, Ovacık'ta çetin geçen kış mevsimi sonrası gelen ilkbaharla doğanın göz kamaştırdığını söyledi.

İlçenin, yılın yaklaşık 6 ayında beyaz örtüyle kaplı olduğunu ifade eden Yalvaç, şöyle konuştu:

"Ovacık'ın coğrafyası ilkbaharda bir başka güzel oluyor. Ovalar yemyeşil, dağlar halen karlı ve dereler şırıl şırıl akıyor. İlçedeki Munzur ve Mercan dağları yaylaları, şelaleleri, çiçekleri, buzul gölleri ve yaban hayatıyla benim gibi çok sayıda doğaseverin uğrak yeri oluyor. Günübirlik gezilerle rotamızı bu dağlara çevirip doğanın keyfini çıkarıyoruz."

Yılkı atları ve köylülerin doğaya bıraktığı atların yaylalara renk kattığını dile getiren Yalvaç, "Atları sürüler halinde gördüğümüz için çok mutlu olduk. Bu atlar arasında evcil ve yılkı olanlar var. Yılkı atları çetin kış şartlarını atlattıktan sonra yeni doğan taylarıyla beraber meralarda geziyor. Bizler de bu hayvanları görmek ve fotoğraflarını çekmek için dağların eteğine çıktık. Belgesel tadında görüntüler kayıt altına aldık." diye konuştu.


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