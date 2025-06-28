Kars'ta kızıl sincaplar millet bahçesini şenlendirdi
Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincap yavruları yaşam alanlarında görülmeye başlandı.
Kars
İlçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde sarıçamlar arasında bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi'nde havaların ısınmasıyla doğa renklendi.
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Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, kameriyelerin üzerinde, ağaç dallarında gezinen, kozalak kemiren, otlar arasında dolaşan kızıl sincap yavruları görüntülendi.
Bahçe görevlisi Erol Gök, AA muhabirine, artan sıcaklarla doğanın daha da canlandığını belirterek, "Artık bahçedeki kızıl sincaplar büyümeye başladı, bahçeye gelen misafirlerimizin arasında dolaşıyor. Ortamı şenlendiriyorlar, renk katıyorlar. Misafirlerle oynuyorlar, ağaçtan ağaca zıplıyorlar." ifadesini kullandı.
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