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Türkiye

Mehmetçik Pakistan'daki 'Atatürk Tatbikatı 2021' için yola çıktı

Türkiye-Pakistan arasında 1998'den beri icra edilen tatbikatla Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Özcan Yıldırım   | 04.02.2021
Mehmetçik Pakistan'daki 'Atatürk Tatbikatı 2021' için yola çıktı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pakistan'daki "Atatürk Tatbikatı 2021"e katılmak için yola çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tatbikata katılacak Mehmetçiklerimiz Ankara'dan yola çıktı. Tatbikata Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlik ve unsurları ile Pakistan Silahlı Kuvvetleri unsurları katılım sağlamaktadır. Atatürk Tatbikatı 2021'in maksadı, Pakistan ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmektir."

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor."

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