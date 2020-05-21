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Mehmetçik dağda bulduğu kurt yavrularına sahip çıktı

Iğdır'da jandarma personeli, dağlık alanda devriye gezerken bulduğu kurt yavrularına sahip çıkıp onları elleriyle besledi.

Bülent Mavzer   | 21.05.2020
Mehmetçik dağda bulduğu kurt yavrularına sahip çıktı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır'da, Karaçomak köyü yakınlarındaki Zor Dağları'nda devriye görevi yürüten Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekibi, anneleri olmayan 7 kurt yavrusuna rastladı. 

Askerler, uzun süredir aç oldukları ve halsiz düştükleri belirlenen yavruları alıp elleriyle yemek verdi.

Jandarma ekibi, daha sonra karakola götürdükleri yavruların bakımlarını yaptı.

Kurt yavrularının annesinin geri dönme ihtimaline karşı bölgeyi iki gün boyunca gözetleyen jandarma, anne kurt dönmeyince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne bildirdi.

Karakola gelen DKMP ekibi, kurt yavrularını alıp Kars Kafkas Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

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