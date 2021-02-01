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Türkiye

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 01.02.2021
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Ankara

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiğin, bölge halkının umudu olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

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